Італія

До вашої уваги огляд матчу чемпіонату Італії.

Протистояння на Сан Сіро ввібрало в себе багато уваги футбольних уболівальників, проте напередодні мав місце не менш інтригуючий матч у рамках п’ятого туру італійської Серії A.

Римський Лаціо на власному полі мав значну перевагу над неаполітанським Наполі за ходом першого тайму очної зустрічі, однак усе ж таки не зміг утримати комфортну відстань від суперників за рахунком на табло, поступившись їм у підсумку через ще пропущений м’яч посеред другого тайму.

Огляд матчу:

Лаціо — Наполі 1:2

Голи: Дзакканьї, 4 — Мін-Дже, 38, Кварацхелія, 61

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Хісай, 84), Патрік, Романьолі, Марушич — Мілінкович-Савич, Катальді (Башич, 75), Луїс Альберто (Весіно, 53) — Андерсон (Кансільєрі, 84), Іммобіле, Дзакканьї (Педро, 53).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Руї (Олівера, 90+3) — Замбо-Ангісса, Лоботка (Ндомбеле, 90+2), Зелінські (Ельмас, 68) — Лосано (Політано, 45+3), Осімген, Кварацхелія (Распадорі, 68).

Попередження: Мілінкович-Савич, Катальді, Андерсон, Марушич.

Джерело: MEGOGO.