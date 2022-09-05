Італія

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

У рамках четвертого туру італійської Серії A римська Рома зробила невдалий візит до Фріулі на матч проти місцевого Удінезе

"Зебренята" відкрили рахунок уже на самому початку гри, після чого вони опинились під відчутним тиском "вовків", який тим удалось трохи зменшити лише поперерві за рахунок другого голу.

Рома після того й надалі продовжувала контролювати м’яч, однак її захист цим вечором було важко назвати надійним.

У підсумку, ще два додаткових м’яч залетіли до воріт команди Жозе Моуріньо, яка тепер має в своєму доробку першу поразку.

Огляд матчу:

Удінезе — Рома 4:0

Голи: Удоджі, 5, Самарджич, 56, Перейра, 75, Ловрич, 82.

Удінезе: Сільвестрі, Родріго Бекао, Бійол (Ебосс, 17), Перес, Удоджі, Перейра (Ехізібуе, 85), Арслан (Ловрич, 63), Уолас, Самарджич (Макенго, 63), Деулофеу, Саксесс (Бету, 63).

Рома: Патрісіу, Карсдорп (Челік, 46), Смолінг, Манчіні (Залевскі, 65), Рожер, Спінаццола, Матич, Крістанте (Белотті, 46), Пеллегріні (Камара, 81), Дібала, Абрагам (Шомуродов, 77).

Попередження: Дібала (45), Пеллегріні (52), Удоджі (62), Макенго (66), Перейра (84).

Джерело: MEGOGO.