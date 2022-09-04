Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках п'ятого туру італійської Серії А Удінезе на своєму полі приймав Рому.

Поєдинок розпочався не найкращим чином для колективу Жозе Моуріньйо: пропущений гол вже на п'ятій хвилині гри після помилки Карсдорпа.

У другому таймі, незважаючи на заміну від Жозе Моуріньо, Рома пропустила ще три м'ячі, а така лінія атаки, як Дібала, Абрагам, Белотті та Шомуродов, не змогли вразити ворота опонента хоча б один раз.

Удінезе - Рома 4:0

Голи: Удоджі, 5, Самарджич, 56, Перейра, 75, Ловрич, 82.

Удінезе: Сільвестрі, Родріго Бекао, Бійол (Ебосс, 17), Перес, Удоджі, Перейра (Ехізібуе, 85), Арслан (Ловрич, 63), Уолас, Самарджич (Макенго, 63), Деулофеу, Саксесс (Бету, 63).

Рома: Патрісіу, Карсдорп (Челік, 46), Смолінг, Манчіні (Залевскі, 65), Рожер, Спінаццола, Матич, Крістанте (Белотті, 46), Пеллегріні (Камара, 81), Дібала, Абрагам (Шомуродов, 77).

Попередження: Дібала (45), Пеллегріні (52), Удоджі (62), Макенго (66), Перейра (84).