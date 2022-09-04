Італія

"Стара синьйора" пропонує нову угоду до літа 2025 року.

Захисник Ювентуса Данило може ще надовго залишитись у складі "старої синьйори". Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво клубу та 31-річний бразитець вже розпочали переговори про новий контракт, який може бути розрахований до літа 2025 року.

Діюча угода футболіста з клубом з Туріна розрахована до літа 2024 року.

Зазначимо, що у своєму останньому матчі Ювентус у гостях не зміг обіграти Фіорентину (1:1). На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд цього матчу.