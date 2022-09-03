Італія

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти матчу Серії А.

У стартовому матчі п'ятого туру Серії А Фіорентина на своєму полі приймала туринський Ювентус. Гра у Флоренції закінчилася 1:1 не дивлячись на колосальну ігрову перевагу "фіалок".

Відзначимо, що на полі так і не з'явився нападник туринців Душан Влахович, який міг зіграти проти колишньої команди.

Огляд матчу:

Фіорентина — Ювентус — 1:1

Голи: Куаме, 29 — Мілік, 9

Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович (Куарта, 54), Ігор, Бірагі — Малех (Мандрагор, 62), Амрабат, Барак (Зурковсі, 79) — Куаме (Іконе, 63), Йович (Кабрал, 79), Соттіль

Ювентус: Перін — Куадрадо (Міретті, 64), Даніло, Бремер, Сандро (Бонуччі, 78) — Маккенні, Паредес (Фаджолі, 83), Локателлі — Ді Марія (Де Шильо, 46), Мілік, Костич (Кін, 65)

Попередження: Амрабат, 15; Куаме, 52 — Сандро, 33; Даніло, 53

На 44 хвилині матчу Лука Йович (Фіорентина) не реалізував пенальті.

Відзначимо, що цими хвилинами в Італії триває міланське дербі. Станом на 26 хвилину Інтер обігрує Мілан з рахунком 1:0 завдяки голу Марсело Брозовича.