Італія

29-річний українець вийде у стартовому складі.

У рамках п'ятого туру чемпіонату Італії Монца на своєму полі прийме Аталанту.

Стало відомо, що українець Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі на зустріч.

Аталанта: Муссо, Хатебур, Толої, Демірал, Дзаппакоста, Де Рон, Копмейнерс, Лукман, Маліновський, Едерсон, Хейлунд.

Нагадаємо, що цього сезону 29-річний футболіст провів 4 матчі, в яких забив один гол і зробив одну результативну передачу.

Матч Монца – Аталанта відбудеться о 19:30 за київським часом.