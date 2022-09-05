Пошкодження 29-річного футболіста виявилося серйознішим, ніж очікувалося.
ПОЛЬ ПОГБА, ФК ЮВЕНТУС
05 вересня 2022, 19:39
Полю Погба потрібна операція, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, у понеділок, 5 вересня, співробітники Ювентуса та 29-річний футболіст спільно вирішили, що гравцеві потрібна операція на меніску правого коліна.
Раніше повідомлялося, що якщо Погба доведеться робити операцію, то він серйозно ризикує пропустити чемпіонат світу-2022 у Катарі.
Нагадаємо, що саме через постійні м’язові травми, що могли бути спричинені, зокрема, давнішніми проблемами з меніском, Погба зіграв у минулому сезоні лише 26 матчів (1 гол + 9 гольових передач).