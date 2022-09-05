Італія

Пошкодження 29-річного футболіста виявилося серйознішим, ніж очікувалося.

Полю Погба потрібна операція, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, у понеділок, 5 вересня, співробітники Ювентуса та 29-річний футболіст спільно вирішили, що гравцеві потрібна операція на меніску правого коліна.

Раніше повідомлялося, що якщо Погба доведеться робити операцію, то він серйозно ризикує пропустити чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Нагадаємо, що саме через постійні м’язові травми, що могли бути спричинені, зокрема, давнішніми проблемами з меніском, Погба зіграв у минулому сезоні лише 26 матчів (1 гол + 9 гольових передач).