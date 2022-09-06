У клубі хочуть запропонувати нову угоду на п'ять років.
РАФАЕЛЬ ЛЕАУ, GETTY IMAGES
06 вересня 2022, 10:24
Мілан хоче продовжити контракт із Рафаелем Леау, повідомляє Get Italian Football News з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, клуб веде переговори з представниками гравця щодо підписання нової угоди до 2027 року.
Незважаючи на те, що сторони не досягли прогресу в переговорах за досить тривалий термін, найближчі тижні можуть мати вирішальне значення для розуміння того, чи можливо зараз продовжити договір.
Агент Жорже Мендеш хоче, щоб зарплата футболіста зросла до 7 мільйонів євро за сезон після вирахування податків.
Діючий контракт Леау із Міланом розрахований до 2024 року.
У нинішньому сезоні Серії А 23-річний футболіст провів 5 матчів, у яких забив 3 голи і зробив 2 асисти.