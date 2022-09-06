Італія

У клубі хочуть запропонувати нову угоду на п'ять років.

Мілан хоче продовжити контракт із Рафаелем Леау, повідомляє Get Italian Football News з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, клуб веде переговори з представниками гравця щодо підписання нової угоди до 2027 року.

Незважаючи на те, що сторони не досягли прогресу в переговорах за досить тривалий термін, найближчі тижні можуть мати вирішальне значення для розуміння того, чи можливо зараз продовжити договір.

Агент Жорже Мендеш хоче, щоб зарплата футболіста зросла до 7 мільйонів євро за сезон після вирахування податків.

Діючий контракт Леау із Міланом розрахований до 2024 року.

У нинішньому сезоні Серії А 23-річний футболіст провів 5 матчів, у яких забив 3 голи і зробив 2 асисти.