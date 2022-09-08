Італія

Турецькій стороні не були до вподоби апетити італійського клуба.

У більшості країн Європи літнє трансферне вікно зачинилось ще на початку вересня, однак і досі залишаються країни накшталт Туреччини де клуби ще можуть устигнути залучити до своїх складів нових виконавців.

У останній день переходів місцевий Галатасарай запланував собі придбання захисника італійського Сассуоло Каана Айхана, умови придбання якого були узгоджені з "нероверді" напередодні.

Однак у останній момент представники Серії A вирішили, що їхній 27-річний німецький виконавець коштує на 1 млн євро дорожче, аніж 4,5 млн євро, які до цього були обговорені з "левами".

Подібна мінливість позиції вивела з рівноваги клуб із Суперліги, тому він остаточно вийшов із процесу перемовин, хоча, як повідомляє італійська преса, уже встиг замовити чартерний літак для гравця.

У підсумку, Галатасарай найближчої доби перемкне увагу на 21-річного данського захисника Матіаса Росса з Ольборга.

Айхан тим часом у цьому сезоні вже відіграв чотири матчі, забивши один гол.