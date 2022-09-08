Італія

Завершився поєдинок Ліги Європи.

Рома в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги Європи вирушила у гості до Лудогорця та зіграла внічию.

Відкрити рахунок команди змогли лише на 72 хвилині, коли Каулі вивів болгарську команду вперед. Тим не менш, Рома відновила паритет завдяки влучному удару Шомуродова.

Здавалося, що матч так і закінчиться, проте Нонато швидко повернув перевагу Лудогорцю.

Лудогорець - Рома 2:1

Голи: Каулі, 72, Нонато, 88 – Шомуродов, 86

Лудогорець: Падт – Вітрю (Терзієв, 87), Недялков, Вердон, Сисіньо – Каулі (Димитрів, 87), Петровські, Кафумана (Нонато, 77) – Десподів (Рік, 71), Текпетей, Ігор Тіаго.

Рома: Свілар — Челік (Спінаццола, 67), Смоллінг, Манчіні (Вольпато, 75), Рожер — Матич (Камара, 76), Крістанте (Бове, 75), Пеллегріні — Дібала, Белотті (Шомуродов, 67), Залевскі.