Італія

Залишилось лише узгодити формальності.

Опорний півзахисник італійської Роми Браян Крістанте з моменту свого остаточного переходу до складу "вовків" улітку 2019 року почав поступово закріплюватись у статусі стабільного гравця основного складу.

27-річний виконавець помітно прогресує в цій ролі, тому в керівництва "джаллороссі" доречно виникли побоювання, що з часом він може залишити розташування команди за покликом інших клубів.

Оскільки до завершення чинної угод з Крістанте в Роми залишається ще два роки, вона вирішили продовжити взаємини з футболістом, запропонувавши йому натомість збільшення заробітної платні до 3 млн євро на рік.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, усі необхідні домовленості між сторонами вже були досягнуті, тому їм залишається лише поставити підписи в офіційних паперах.

У цьому сезоні Браян відіграв уже шість матчів, забивши один гол.