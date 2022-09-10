Італія

Єдиний гол Распадорі під завісу матчу приніс неаполітанцям перемогу.

У рамках шостого туру італійської Серії А Наполі, який напередодні розгромив Ліверпуль у груповому етапі Ліги чемпіонів із рахунком 4:1, приймав на своєму полі Спецію.

Здавалося, що зустріч завершиться у нульову нічию, але на 89-й хвилині цього протистояння Распадорі зумів забити єдиний гол у цьому протистоянні, який і приніс до активу неаполітанців три очки.

Щодо півзахисника Спеції Віктора Коваленка, то він вийшов на поле на 62-й хвилині, але результативними діями відзначитися не встиг.

Наполі - Спеція 1:0

Гол: Распадорі 89

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї, Ангісса (Зелінські 57), Ндомбеле (Лоботка 46), Елмас (Гаетано 75), Політано (Лосано 57), Распадорі, Кварацхелія (Сімеоне 67)

Спеція: Драговські, Ампаду (Хрістов 70), Ніколау, Ківьор, Холм, Бурабія (Еллертсон 70), С. Бастоні (Коваленко 62), Агудело (Сала 81), Реца, Гьясі, Нзола

Попередження: Елмас 71 — Гьясі 45, Драговські 77