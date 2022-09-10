Італія

Закінчився поєдинок чемпіонату Італії.

У рамках шостого раунду італійської Серії А Інтер вдома здолав Торіно.

Повне домінування у першому тайму господарів поля не принесло їм результатів. Вони мали декілька непоганих шансів, але не скористались ними.

У другому таймі досить гостро виглядав Торіно. З семи ударів по воротам Хандановича, п'ять були у створ воріт.

Але все ж Інтер дотиснув суперника. На 89 хвилині Марсело Брозович майстерним ударом переграв воротаря та приніс команді важливі три очки.

Інтер - Торіно 1:0

Гол: Брозович, 89

Інтер: Ханданович — Де Врей, Шкіньяр, Дімарко (Белланова, 77), Дамфріс (Бастоні, 68), Дарміан (Госенс, 85) — Барелла, Брозович, Чалханоглу (Мхітарян, 77) — Мартінес, Джеко (Корреа, 68).

Торіно: Мілінковіч-Савіч — Родрігес (Зіма, 76), Войвода, Буонджорно, Джіджі, Лазаро (Сінго, 90) — Лінетті (Ільхан, 69), Лукич, Влашич, Сек (Радоніч, 69) — Санабрія (Пеллегрі, 90).

Попередження: Санабрія, Брозович, Лукич.