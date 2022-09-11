Італія

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Мілан у рамках шостого туру італійської Серії A гостював у генуезької Сампдорії, на полі якої в "россонері" завжди видаються важкі протистояння.

Колектив Стефано Пьолі зміг розраховувати на швидкий гол ще до десятої хвилини завдяки результативному пострілу Жуніора Мессіаса, проте вже на початку другого тайму Рафаель Леау отримав друге попередження, через що був змушений залишити свою команду в меншості.

За десять хвилин після цього Мілан пропустив результативний випад із завершенням від Філіпа Джурічича, але рівно через такий самий проміжок часу відзначився голом Олів’є Жиру.

Огляд матчу:

Сампдорія — Мілан 1:2

Голи: Джурічіч, 57 — Месіас, 6, Жиру, 67

Сампдорія: Аудеро — Берешинські (Габб'ядіні, 59), Феррарі, Мурільйо, Ауджелло — Вільяр (Вієйра, 86), Леріс, Рінкон, Сабірі, Джурічіч (Верре, 79), Капуто (Квальярелла, 79).

Мілан: Меньян — Ернандес, К'єр, Калулу, Калабрія — Тоналі, Побега (Вранкс, 78), Леау, Де Кетеларе (Беннасер, 71), Мессіас (Томорі, 59) — Жиру.

Попередження: Леау, Феррарі, Вільяр, Квальярелла, Ауджелло, Леріс.

Вилучення: Леау, 47 (друге попередження).

Джерело: MEGOGO.