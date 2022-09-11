Італія

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У суботній частині протистоянь у рамках шостого туру італійської Серії A Наполі також мав змогу провести домашній матч проти Спеції поміж двома зустрічами Ліги чемпіонів УЄФА проти англійського Ліверпуля (4:1) та шотландського Рейнджерс.

Колектив Лучано Спаллетті мав значну перевагу за грою над суперниками і постійно створював загрозу чужим воротам, однак Віктор Коваленко, який вийшов на поле на заключні півгодини гри, та партнери тримались до останнього, поки не пропустили від Джакомо Распадорі на останніх хвилинах основного часу.

Огляд матчу:

Наполі — Спеція 1:0

Гол: Распадорі 89

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї, Ангісса (Зелінські 57), Ндомбеле (Лоботка 46), Елмас (Гаетано 75), Політано (Лосано 57), Распадорі, Кварацхелія (Сімеоне 67)

Спеція: Драговські, Ампаду (Хрістов 70), Ніколау, Ківьор, Холм, Бурабія (Еллертсон 70), С. Бастоні (Коваленко 62), Агудело (Сала 81), Реца, Гьясі, Нзола

Попередження: Елмас 71 — Гьясі 45, Драговські 77.

Джерело: MEGOGO.