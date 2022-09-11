Італія

Футболіст раніше виступав у складі молодіжних команд варшавської Легії.

Основна частина літнього трансферного вікна вже добігла свого кінця, проте це не заважає клубам і надалі працювати над підписанням нових гравців уже в якості вільних агентів.

Римський Лаціо не захотів ставати виключенням із цього правила, тому звернувся до представників польського центрального захисника Філіпа Томаша Юрчака, який у свої 18 років мав досвід виступів у складі юнацьких команд Легії з Варшави, а також був заявлений за молодіжну команду Гурніка Забже на Юнацьку лігу УЄФА.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, питання переходу польського футболіста вже вирішено, і найближчим часом Лаціо має оголосити про досягнуту домовленість із захисником 189 см зросту.