Італія

Пропонуємо до вашої уваги огляд моментів матчу 6-го туру італійської Серії А.

У матчі шостого туру Серії А Рома за напруженої гри переграла Емполі (2:1)

Героєм зустрічі судилося стати Пауло Дібалі, який спочатку забив шедевральний м'яч здалеку, а згодом віддав красивий асист на Абрагама.

Щодо Емполі, то "сині" догравали поєдинок вдесятьох через вилучення Акпа-Акпро, для якого цей матч був особливо принциповим. Нагадаємо, івуарієць належить іншому римському клубу — Лаціо.

Огляд матчу:

Емполі — Рома 1:2

Голи: Бандінеллі, 43 — Дібала, 17, Абрагам, 71

Емполі: Вікаріо — Стоянович, Луперто, Ісмайлі, Парізі (Какаче, 52) — Марін (Камбьягі, 82), Хаас (Акпа-Акпро, 63), Бандінеллі — П'яца (Байрамі, 63), Ламмерс (Грассі, 82), .

Рома: Руй Патрісіу – Челік, Смоллінг, Манчіні, Рожер, Спінаццола – Матіч, Крістанте – Пеллегріні (Камара, 90), Дібала (Бове, 81), Абрахам (Белотті, 81).