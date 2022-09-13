Італія

Тренер високо оцінює можливості нападника.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі вважає, що форвард клубу Душан Влахович входить до топ-3 найкращих на своїй позиції.

"Душан Влахович абсолютно точно входить до трійки найкращих форвардів світу. На мою думку там ще є Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд. Але він повинен набратися досвіду, особливо в іграх Ліги чемпіонів.

В нас є дуже круті футболісти. Бремер, наприклад, дуже сильний захисник, але до переходу в Ювентус він ніколи не грав у Лізі чемпіонів.

В нас нестабільні результати, така ж гра. Це те, до чого нам потрібно йти — до стабільності. А це можливо лише при усвідомленні власних можливостей — це приходить з часом", — сказав тренер.

Цього сезону Влахович є безальтернативним лідером атаки "старої сеньйори". Він забив чотири голи у шести поєдинках за клуб.