Функціонер відреагував на хейт арбітра після матчу.
Даніло Єрволіно. Money.it
14 вересня 2022, 00:40
У матчі шостого туру італійської Серії А між Ювентусом та Салернітани стався скандальний епізод наприкінці матчу.
Арбітр відмінив гол Аркадіуша Міліка у додатковий час та вилучив форварда. Як виявилось, гол Міліка був забитий по-правилах.
Президент Салернітани Даніло Єрволіно заявив, що не проти переграти цей поєдинок, якщо Ювентус цього дуже хоче.
"Помилка арбітра в Ювентус — Салернітана? Якщо Юве захочуть його переграти, для нас це не проблема. Це просто помилка людини. Було багато причин, чому він її допустив. І все це обговорюють журналісти", — сказав функціонер.
Раніше повідомлялось, що Аркадіуша Міліка дискваліфікували на одну гру.