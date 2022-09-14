Італія

Функціонер відреагував на хейт арбітра після матчу.

У матчі шостого туру італійської Серії А між Ювентусом та Салернітани стався скандальний епізод наприкінці матчу.

Арбітр відмінив гол Аркадіуша Міліка у додатковий час та вилучив форварда. Як виявилось, гол Міліка був забитий по-правилах.

Президент Салернітани Даніло Єрволіно заявив, що не проти переграти цей поєдинок, якщо Ювентус цього дуже хоче.

"Помилка арбітра в Ювентус — Салернітана? Якщо Юве захочуть його переграти, для нас це не проблема. Це просто помилка людини. Було багато причин, чому він її допустив. І все це обговорюють журналісти", — сказав функціонер.

Раніше повідомлялось, що Аркадіуша Міліка дискваліфікували на одну гру.