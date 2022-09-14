Форвард ще планує побути у професійному футболі.
Златан Ібрагимович, Getty Images
14 вересня 2022, 19:55
Нападник Мілана Златан Ібрагимович, якому меньше ніж за місяць виповниться 41 рік, розповів, коли планує завершити кар'єру.
"Якщо я побачу гравця, сильнішого за мене, я буду готовий піти на пенсію. Але я ще не бачив жодного гравця, сильнішого за мене...".
Також Ібрагимовіч оцінив підписання італійським клубом Шарля Де Кетеларе у літнє трансферне вікно.
"Мылан підписав найкращого гравця — Шарля де Кетелере. Дайте йому трохи часу", — розповів Ібрагимович і інтерв'ю Gazzeta dello Sport.
Нагадаємо, що нещодавно Ібрагімович погодився продовжити контракт з Міланом на один рік.