Італія

Швед підписав нову угоду з клубом.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович продовжив контракт з клубом, повідомляє прес-служба "россонері".

Нова угода розрахована на один рік — до 30 липня 2023 року. Він продовжить грати під номером 11.

40-річний форвард повернувся у Мілан взимку 2020 року з Лос-Анджелес Гелаксі.

У сезоні-2021/22 шведський форвард зіграв 23 поєдинки у Серії А, у яких забив вісім голів та віддав три асисти.

Раніше повідомлялось, що Ібрагімович готовий піти на зниження зарплати заради нового контракту із Міланом.