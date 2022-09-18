Італія

До вашої уваги анонс матчу топ-клубів італійської Серії А.

Сьомий тур італійської Серії А подарує нам чимало цікавих матчів, проте особливою "родзинкою" у ньому є протистояння між Міланом і Наполі.

Наразі колективи з півночі та півдня Італії є лідерами чемпіонату, хоч і захопили собі у компанії ще й Аталанту. Хоча по правді кажучи — приєдналися до неї.

Мілан і Наполі кардинально по-різному провели літнє трансферне вікно: одні зосередилися на збереженні обойми та точковому підсиленні кількох позицій, а інші провели радикальну зміну поколінь.

А ще обидва колективи на тижні перемогли у Лізі чемпіонів. Таке від італійців буває дуже нечасто. Нагадаємо, у суперниках були Динамо Загреб і хоч і більш грізний за хорватів, та все ж Рейнджерс.

МІЛАН — НАПОЛІ

НЕДІЛЯ, 18 ВЕРЕСНЯ, 21:45. СТАДІО САН-СІРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Команди у новому сезоні можуть вистрілити за принципом "ніхто не очікував". І, як би це парадоксально не звучало, в обох випадках причиною тому є літні трансферні вікна. Так би мовити, дві крайнощі.

Великий мінус для Мілана — неможливість використати у цій грі Рафаеля Леау, якій отримав 2 безглузді жовті картки у матчі проти Сампдорії. Ризикнемо зробити прогноз, що заміною йому стане Алексіс Салемакерс, який змінить більш звичний правий фланг на меш звичний лівий. Праворуч завжди є Мессіас.

Аналогічно проблемою для Піолі є неможливість випускати на поле травмованих Орігі та Ребича. Жиру наразі є безальтернативним форвардом "россонері", а у матчі проти Загреба доводилося випускати на цю позицію і хавбека Шарля Де Кетеларе. На щастя, лише на заміну.

Наполі теж не зможе розраховувати на ключових гравців атаки — мова про Осімгена та Лозано. Втім, Сімеоне і Політано цього сезону вже не раз довели, що можуть їх заміняти гідно. І особливо це стосується вже вищезгаданого матчу у Шотландії.

На Сан-Сіро цілком можна очікувати відкритий футбол, у рамках якого обидві команди періодично старатимуться зіграти першим номером. Мілан — на правах господаря, Наполі — на правах "банди", яка полюбляє це робити завжди.

Щодо підсумкового результату, то ми очікуємо звитягу Наполі. По-перше, команда має кращу лаву для запасних для вирішення плюс-мінус рівноцінних кадрових проблем. По-друге, велике значення має і статистика очних матчів у Мілані в останні роки. М'яко кажучи, вона невесела для "россонері" — і це ми навели для вас нижче.

Орієнтовні склади:

Мілан: Меньян — Калабрія, Калулю, Томорі, Тео Ернандес — Бенассер, Тоналі — Мессіас, Де Кетеларе, Салемакерс — Жиру

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Олівейра — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Сімеоне, Кварацхелія

Не зіграють: Ібрагімовіч, Орігі, Флоренці (травми), Леау (дискваліфікація) — Зедадка, Демме, Лозано, Осімген (травми)

Під питанням: Крунич, Ребич (Мілан, травми)

Цікаві факти:

- Наполі став однією з чотирьох команд, яким поступився Мілан у чемпіонському сезоні. 19 грудня 2021 року "партенопеї" здолали "россонері" з рахунком 1:0 завдяки голу Еліфа Ельмаса;

- Мілан не перемагав Наполі на своєму полі у Серії А з сезону-2014/15. Остання звитяга "червоно-чорних" над неаполітанцями вдома у чемпіонаті датується 14 грудня 2014 року (2:0). Щоправда, у Кубку Італії Мілан подужав "партенопеї" вдома в 1/4 розіграшу-2018/19 (теж 2:0);

- У 2017 році нинішній наставник Наполі Лучано Спалетті змінив нинішнього алленаторе Мілана Стефано Піола на посаді головного тренера... Інтера!

ПРОГНОЗ 1:2

