Італія

Американський фулбек виявив бажання залишитись у Серії А на постійній основі.

Перед закриттям літнього трансферного вікна Мілан оформив підписання правого захисника Сержиньйо Деста, права на якого належать Барселоні.

21-річний американець заявив, що "россонері" мають можливість викупити його контракт на постійній основі після закінчення орендної угоди.

"У контракті між Міланом і Барселоною є опція викупу, тому я докладу тут всіх зусиль, оскільки сподіваюся, що Мілан підпише зі мною постійний контракт.

Я дуже щасливий тут і викладатимуся завжди на 100%, щоб залишитися в Мілані", — цитує слова Деста журналіст Фабриціо Романо.

Зазначимо, що за новий клуб Дест вже встиг двічі з'явитися на полі, обидва вийшовши на заміну в рамках Ліги чемпіонів.