Італія

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу 7-го туру італійської Серії А.

Недільна програма туру в італійські Серії А багата на цікаві матчі, і одним із них однозначно можна назвати поєдинок між Удінезе та Інтером. Уся чинна "шістка" зіграє між собою, і в Удіне ми побачимо матч між четвертою та шостою командами чемпіонату.

"Фріульці" неочікувано для багатьох стали справжніми відкриттями сезону. Андреа Соттіль будує футбол, який приваблює вболівальників і водночас дає результат. Ті таки 4:0 над оновленою зірковою Ромою взагалі ошелешили всю футбольну Італію.

Інтер у свою чергу поки не виблискує. Команда стабільно перемагає команди значно нижче за себе класом, але водночас програє там, де має підтверджувати свої амбіції не на словах, а на ділі. І це викликає безліч запитань...

УДІНЕЗЕ — ІНТЕР

НЕДІЛЯ, 18 ВЕРЕСНЯ, 13:00. УДІНЕЗЕ, СТАДІО ФРІУЛІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПАОЛО ВАЛЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У першу чергу слід зазначити, що Інтер точно не отримає в Удіне легкої прогулянки. Ми вже зазначили вище, що у команди Індзагі цього сезону стабільно негативні у матчах з рівними собі суперниками, але й навіть проти міцного Торіно "нерадзуррі" вимучили перемогу лише завдяки героїзму Хандановича та геніальній передачі Барелли на Брозовича.

Цікава дилема, кого Індзагі буде використовувати найчастіше на позиції лівого центрального оборонця. У матчі Ліги чемпіонів проти Вікторії грали і Ачербі, і Бастоні, проте відмова від Де Врея у Серії А, з великою вірогідністю, виключена. Зробимо ставку на вихід Франческо, якого Сімоне добре знає по Лаціо.

Великим мінусом для Індзагі є неможливість використовувати Ромелу Лукаку. Бельгієць продовжує відновлюватися від травми, що значно звужує варіанти гри міланців в атаці. Едін Джеко може 100 разів не поступатися Ромелу в усьому, крім головного — класу.

Що ж до Удінезе, то підопічні Андреа Соттіля закріпили розгром над Ромою перемогою над Сассуоло. Критики скажуть, що лише на останніх хвилинах та через чисельну більшість, проте перевага за грою була протягом усієї зустрічі.

Загалом у шести перших турах Удінезе провів 4 прекрасні переможні матчі, поступився Мілану з боєм і рахунком 2:4 (у чому нема нічого ганебного) і зіграв у дивну нульову нічию з Салернітаною за повної переваги гостей із Салерно.

До слова, чергову феєрію у минулому турі в Емільї-Романьї влаштував Бету, який вийшов на заміну і відзначився дублем. Прогнозуємо, що у старті у неділю вдень з'явиться саме португалець, а не нігерієць Саксесс. Деулофеу-Бету — піренейська зв'язка, яка здатна запалювати.

Враховуючи люте бажання "нерадзуррі" здобувати перемоги всюди (після невдач воно посилено, адже Індзагі прекрасно розуміє, що він в Інтері — це не Аллегрі в Ювентусі, старих досягнень в активі нема), перевагу у класі і доволі несприятливу для удінців статистику очних зустрічей — прогнозуємо перемогу гостей. Впевнену, але не без проблем по ходу зустрічі. Інакше це буде не Удінезе.

Орієнтовні склади:

Удінезе: Сільвестрі — Перес, Бекао, Ебоссе — Перейра, Ловрич, Волас, Арслан, Удоджі — Деулофеу, Бету

Інтер: Ханданович — Шкрініар, Де Врей, Ачербі — Думфріс, Барелла, Брозович, Гальярдіні, Дімарко — Мартінес, Джеко

Не зіграють: Масіна — Дальберт, Лукаку, Чалханоглу (усі — травми)

Під питанням: Бійоль (Удінезе, травма)

Цікаві факти:

- Легенда Інтера Самір Ханданович — колишній гравець Удінезе. Саме в Удіне у 2004 році словенець розпочав італійський шлях своєї кар'єри;

- Востаннє Удінезе перемагав Інтер 9 січня 2014 року у рамках Кубка Італії. Це сталося на рідному для них стадіоні;

- Остання звитяга "фріульців" над нерадзуррі у рамках Серії А датується 6 січня 2013 року. Місце зустрічі було тим самим — Фріулі.

ПРОГНОЗ 0:2

