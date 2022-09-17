Італія

Італієць у розпачі через велику кількість травм.

Головний тренер Ювентус Массіміліано Алегрі прокоментував ситуацію, що склалася в Ювентусі.

"Мені дуже прикро через цю ситуацію, і я часто запитую себе, чи робив я помилки. Перша відповідь, яка спадає на думку, це те, що про Юве думали по-іншому. Рабьо-Паредес-Погба в півзахисті плюс Локателлі в якості першої заміни.

Ді Марія та К'єза на флангах, Влахович у центрі. Теперішній Юве віртуальний. Я знаю, що нам не вистачає тих, хто міг би загострювати на останніх тридцяти метрах, але ми підписали для цього Погба та Ді Марію. І ми розвиваємо Міретті, який найбільше підходить для цієї ролі серед присутніх.

Але він не Погба. Йому лише 19. У нас є проблеми з флангами. Я не можу просити гравців, які бігали все життя, продовжувати це робити по всьому флангу. Якщо я попрошу Куадрадо стати вінгером, він все одно зможе це зробити дуже добре. Але я більше не можу вимагати від нього завжди виконувати дві ролі".

"Ментільність? Чогось не вистачає. Це моя робота, ми працюємо над цим щодня. Однак багато помилок є технічними.

Ми зможемо розраховувати на К’єзу і Погба в січні, потім подивимося, що ми можемо вимагати від них. Вони не велосипеди. Є об’єктивні труднощі, я це знаю, тренував не один день і завжди робив маленькі помилки. Але повторюю, зараз це віртуальний Ювентус.

Я задоволений роботою на трансферному ринку, мені сподобалося. Але гравців на полі немає. Спробуйте забрати п'ятьох гравців у стартовому складі Інтера чи Мілана.

Можу сказати, що Бремер дуже сильний. Я багато чого очікував від Міліка і багато що ще буде. Рабьо? Він вміє рухатися. Сьогодні я дуже сумую за ним. Багато людей обговорюють його, але Рабьо робить 13-14 хороших дій за гру, і він завжди має значення на полі.

Ми повинні виграти в Лісабоні, двічі обіграти Хайфу і перевірити, чи цього достатньо. У чемпіонаті Інтер є найсильнішим, навіть якщо йому не вистачає Перішича. Вони сильно підсилилися в півзахисті Мхітаряном і Аслані. Мілан має двох виняткових і дуже сучасних гравців, Тео Ернандеса та Леао".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус не звільнить Аллегрі через високу неустойку.