Завершився матч чемпіонату Італії.
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17 вересня 2022, 20:53
У рамках сьомого туру італійської Серії А Сепція вдома приймала Сампдорію.
На 11 хвилині гості вийшли вперед. Шикарний постріл вдався Абдельхаміду Сабірі. Метрів з 30 марокканець пробив у правий верхній кут воріт Драговскі.
Але не встигли гравці Сампдорії порадіти взяттю воріт, як рахунок став 1:1. Спеція побігла в атаку, яку автоголом завершив Мурільйо.
На 72 хвилині за Спецію забив Нзола. Його гол став вирішальним у цьому протистоянні.
Український півзахисник Віктор Коваленко вийшов у старті Спеції та відзначився жовтою карткою.
Спеція - Сампдорія 2:1
Голи: Мурільйо (АГ), 12, Нзола, 72 — Сабірі, 11
Спеція: Драговскі — Ампаду (Еллертссон, 87), Ківьор, Ніколау, Хольм, Реца (Христов, 71) — Коваленко (Екдаль, 71), Бурабія, Бастоні (Агудело, 60) — Нзола, Г'ясі (Кальдара, 87).
Сампдорія: Аудело — Ауджелло, Мурільйо, Феррарі (Коллі, 46), Берешинські — Віллар (Вієйра, 61), Джурічич (Квальярелла, 81), Сабірі, Рінкон, Леріс (Габб'ядіні, 71) — Капуто (Верре, 81).
Попередження: Бастоні, Віллар, Феррарі, Коваленко, Леріс, Джурічич, Еллертссон, Мурільйо, Нзола.