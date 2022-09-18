Українець провів не найкращу гру.
Віктор Коваленко, Getty Images
18 вересня 2022, 00:20
Спеція зуміла обіграти Сампдорію у рамках матчу сьомого туру італійської Серії А з рахунком 2:1.
Український хавбек Віктор Коваленко вийшов у старті на цю гру, але був замінений на 71 хвилині.
Портал WhoScored визначив, що Коваленко був найгіршим гравцем своєї команди та видав йому оцінку 6,0.
MVP матчу став Сабірі з Сампдорії, який забив єдиний гол своєї команди — у нього 8,3.
Раніше головний тренер Спеції Лука Готті дав коментар щодо форми Віктора Коваленка.