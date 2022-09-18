Італія

Футболіст має залишитись в Італії.

В літнє трансферне вікно міланський Інтер вирішив орендувати нападника лондонського Челсі Ромелу Лукаку.

Як повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо, повернення Лукаку в Челсі наступного літа малоймовірне.

"Лукаку дуже хотів знову опинитися в Інтері. Як на мене, клуби знайдуть найкраще для футболіста рішення. Можливо, це буде чергова оренда, тому що я бачу його повернення в Лондон малоймовірним.

Щодо грошей. Інтер вже заплатив 8 мільйонів євро за поточну оренду, наступна може обійтись у 10 мільйонів. Ця сума зменшиться, якщо в угоду тепер буде включено право викупу", — розповів журналіст.

У цьому сезоні Лукаку зіграв за Інтер три матчі (деякі матчі він пропустив через травму), у яких забив один гол та віддав один асист.