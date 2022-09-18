Італія

Тренер поспілкувався із пресою, але не попередив про це клуб.

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі після череди невдалих результатів вирішив дати інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

Декілька моментів з цього інтерв'ю ми цитували, а саме про реакцію тренера на можливе звільнення та про відсутність мотивації в футболістів.

Тепер у клубів тренера можуть за це оштрафувати. Справа у тому, що Аллегрі не попередив керівників клубу, що погодився поспілкуватись з пресою.

Деякі гравці також образились на те, що про них сказав тренер. Деякі з них відчували себе приниженими його словами, а використання травм як алібі нікого не влаштовувало.

18 вересня Ювентус зіграє проти Монци у рамках сьомого туру італійської Серії А. Матч розпочнеться о 16:00.