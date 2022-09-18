Тренер поспілкувався із пресою, але не попередив про це клуб.
Массіміліано Аллегрі. Getty Images
18 вересня 2022, 14:24
Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі після череди невдалих результатів вирішив дати інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.
Декілька моментів з цього інтерв'ю ми цитували, а саме про реакцію тренера на можливе звільнення та про відсутність мотивації в футболістів.
Тепер у клубів тренера можуть за це оштрафувати. Справа у тому, що Аллегрі не попередив керівників клубу, що погодився поспілкуватись з пресою.
Деякі гравці також образились на те, що про них сказав тренер. Деякі з них відчували себе приниженими його словами, а використання травм як алібі нікого не влаштовувало.
18 вересня Ювентус зіграє проти Монци у рамках сьомого туру італійської Серії А. Матч розпочнеться о 16:00.