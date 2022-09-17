Італія

Тренер впевнений у своєму майбутньому.

Головний тренер Ювентуса Масіміліано Алегрі впевнений, що продовжить працювати з командою, а також попросив дати йому відпочити під час паузи на ігри збірних.

"Я пропустив усі чутки про те, що Аллегрі близький до звільнення. Одна погана гра, і в пресі звучить "робота Аллегрі під загрозою". Смішно!

Я впевнений у нашому майбутньому, тому сказав гравцям: не псуйте мені міжнародну перерву, мені потрібно трохи відпочити", — наводить слова Аллегрі Фабріціо Романо.