Італія

Закінчились поєдинки чемпіонату Італії.

У рамках сьомого раунду італійської Серії А завершились ще три поєдинки.

Лаціо у гостях змагався із Кремонезе.

У першому таймі команда гостей реабілітувалась перед фанатами за ганебну поразку у Лізі Європи. Лаціо забив тричі — два голи на рахунку Іммобіле та гол від Мілінковіча-Савча. Четвертий гол римлян забив Педро у другому таймі.

Кремонезе — Лаціо 0:4

Голи: Іммобіле, 7, 21, Мілінкович-Савич, 45+1, Педро, 79

Кремонезе: Раду — Еманулель, Кірікеш (Б'янкетті, 28), Лочошвілі (Васкес, 46), Сернікола, Валері — Ескаланте (Аскасібар, 46), Мейте (Пікель, 63), Дзанімаккія (Міланезе, 80), Окереке — Дессер.

Лаціо: Проведел — Марушич, Патрік (Гіла, 78), Казале (Романьолі, 57), Хюсай — Весіно, Катальді, Мілінкович-Савич (Башич, 78), Дзакканьї (Педро, 57), Андерсон — Іммобіле.

Попередження: Казале.

Фіорентина у домашніх стінах приймала Верону.

На 13 хвилині господарі рахунок відкрили — Іконе не змарнував свій шанс. На 26 Фіорентина мала можливість подвоїти рахунок, але Бірагі не реалізував пенальті. У другій половині зустрічі другий гол "фіалок" забив Гонсалес.

Фіорентина - Верона 2:0

Гол: Іконе, 13, Гонсалес, 90

Фіорентина: Террачано — Венуті, Раньєрі, Мартінес, Бірагі — Мандрагора, Амрабат (Бонавентура, 50), Барак — Іконе (Гонсалес, 66), Соттіль (Сапонара, 65) — Куаме.

Верона: Монтіпо — Коппола (Давидович, 46), Гюнтер, Гін, Лазович, Депаолі — Іліч, Тамез (Велозу, 54), Хрустич (Верді, 60)- Лазанья (Каллон, 54), Анрі.

Попередження: Коппола, Гін, Анрі, Мандрагора, Амрабат.

Ювентус у гостях змагався із Монцею.

Господарі грали краще за Юве у першому таймі за моментами. А на 40 хвилині туринці залишились у меншості. Пряму червону картку отримав Ді Марія.

Тому у другій половині зустрічі Монца стала грати ще активніше на половині поля гостей і забила логічний гол. Автором голу став Гютк'єр, вийшовший на заміну.

Монца - Ювентус 1:0

Гол: Гютк'єр, 74

Монца: Ді Грегоріо — Марлон (Калдірола, 54), Марі, Іццо, Чуррія, Карлос — Пессіна, Ровелла, Сенсі (Барберіс, 54) — Мота (Гютк'єр, 54), Капрарі (Кольпані, 69).

Ювентус: Перін — Де Шільйо (Суле, 86), Бремер, Гатті, Даніло — Костич (Кін, 78), Міретті (Фаджолі, 86), Паредес, Маккенні — Влахович, Ді Марія.

Попередження: Бремер, Чуррія.

Вилучення: Ді Марія.