Італія

Гол Джорджо Скальвіні приніс в актив бергамасків три очки.

У рамках сьомого туру італійської Серії А Аталанта вирушила в гості до Роми, де зуміла здобути мінімальну перемогу.

Головним героєм цього протистояння можна сміливо назвати Джорджо Скальвіні, який став автором єдиного гола у цьому протистоянні на 35-й хвилині та приніс до активу бергамасків три очки.

Щодо українського півзахисника Аталанти Руслана Маліновського, то він вийшов на поле лише під завісу поєдинку на 88-й хвилині та допоміг своїй своїй команді втримати переможний результат, встигнувши також заробити попередження.

Рома — Аталанта 0:1

Гол: Скальвіні, 35

Рома: Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Челік, Крістанте, Матіч (Белотті 67), Лоренцо Пеллегріні, Спінаццола, Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов 79)

Аталанта: Муссо (Спортьєлло 8), Толой, Деміраль, Скальвіні (Околі 46), Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Мехле, Едерсон (Маліновський 88), Пашаліч (Лукман 74), Хойлунд (Муріель 46)

Попередження: Меле, Толой, Хатебур, Деміраль, Де Роон, Коопмейнерс, Маліновський