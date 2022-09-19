Італія

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У рамках сьомого туру італійської Серії A Мілан на власному полі брав участь у центральному протистоянні всього вікенду футболу власної країни проти неаполітанського Наполі.

Команди провели напружений перший тайм із відчутною перевагою господарів за кількістю створених гольових моментів, проте відкрити рахунок вони так і не змогли.

Це в підсумку зробили їхні суперники за допомоги пенальті на початку другої половини гри, але гол Олів’є Жиру потому швидко повернув нас до рівного футболу.

Розв’язка настала трохи згодом, голи Джованні Сімеоне зумів провести ще один гол гостей, і потому Наполі вже вдавалось тримати ситуацію на полі під контролем.

Огляд матчу:

Мілан — Наполі 1:2

Голи: Жиру, 69 — Політано, 55, Сімеоне, 78

Мілан: Меньян, Калабрія (Дест 46), К'єр (Калулу 46), Томорі, Ернандес, Беннасер, Тоналі, Салемакерс (Мессіас 66), Де Кетеларе (Адлі 82), Круніч (Діас 66), Жиру

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Руї (Олівера 90+1), Лоботка, Ангісса, Зелінські (Ндомбеле 87), Політано (Дзербін 66), Распадорі (Сімеоне 66), Кварацхелія (Елмас 87)

Попередження: К'єр, Калабрія, Круніч, Томорі — Ррахмані, Сімеоне 70, Дзербін.

Джерело: MEGOGO.