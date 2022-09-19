Італія

29-річний футболіст не потрібний лондонській команді.

Інтер та Челсі знову обговорюють Ромелу Лукаку, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, "нерадзурі" та "сині" ведуть усні переговори щодо другої оренди бельгійця.

Нагадаємо, що Лукаку повернувся до Інтеру на правах оренди з Челсі цього літа. Його контракт із Челсі розрахований до 30 червня 2026 року.

Зазначимо, що цього сезону Лукаку провів три матчі, в яких відзначився голом и результативною передачею.