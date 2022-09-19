Італія

Нападник римської команди — про свого одноклубника.

Теммі Абрагам оцінив літній трансфер Роми в особі Пауло Дібали.

"Він талановитий. Так само добре грає на полі, як і у FIFA. Він також має лідерські якості, хоча виглядає так, ніби йому дванадцять років!"

Він має той досвід завоювання трофеїв у Ювентусі, це саме те, що нам було потрібно. Його перехід – це добре та особисто для мене, ми вибудовуємо партнерство", – сказав Абрагам в інтерв'ю Daily Mail.

У восьми матчах за Рому Дібала відзначився 4 голами 2 результативними передачами.