Невдалий вікенд для італійських гігантів.
Поразки Лідерів
20 вересня 2022, 09:24
Інтер, Мілан, Рома та Ювентус програли у одному турі Серії А.
"Нерадзуррі" поступилися Удінезе (1:3), "россонері" Наполі (1:2), "джалороссі" Аталанті (0:1), а "бьянконері" Монці (0:1).
Востаннє таке траплялося 13 лютого 1955 року.
Окрім того, туринський гранд також не зумів відчути смак перемог у перших 4 виїзних іграх сезону вперше з кампанії-1997/98, конкретно у Серії А з кампанії-1993/94.
Словом, поганий вікенд для італійських грандів.