Італія

Невдалий вікенд для італійських гігантів.

Інтер, Мілан, Рома та Ювентус програли у одному турі Серії А.

"Нерадзуррі" поступилися Удінезе (1:3), "россонері" Наполі (1:2), "джалороссі" Аталанті (0:1), а "бьянконері" Монці (0:1).

Востаннє таке траплялося 13 лютого 1955 року.

Окрім того, туринський гранд також не зумів відчути смак перемог у перших 4 виїзних іграх сезону вперше з кампанії-1997/98, конкретно у Серії А з кампанії-1993/94.

Словом, поганий вікенд для італійських грандів.