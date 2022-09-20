Італія

Норвезький форвард продовжить кар'єру в Італії.

Нападник Буде-Глімт Ола Сольбаккен у зимове трансферне вікно стане гравцем Роми. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Діючий контракт 24-річного норвежця розрахований до 31 грудня цього року, після чого він безкоштовно перейде до римського клубу як вільний агент.

Його угода з Ромою буде розрахована до 2027 року. При цьому сам футболіст зароблятиме близько 1 мільйона євро.

Цього сезону Сольбаккен провів 13 матчів, у яких забив один гол і віддав п'ять результативних передач.