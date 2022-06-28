Италия

"Неаполітанці" заплатять за перехід футболіста близько 2,5 мільйона євро.

Нападник норвезького клубу Буде-Глімт Ола Сольбаккен може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє ІІ Mattino.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного норвежця зацікавлений Наполі, який готовий викласти за футболіста 2,5 мільйона євро.

Минулого сезону Сольбаккен провів 21 матч, у яких забив вісім голів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Оспіна може безкоштовно піти з Наполі.