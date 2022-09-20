Італія

Футболіст не допоможе Мілану у деяких іграх.

Напередодні фланговий захисник Мілана Тео Ернандес зазнав ушкодження м'яза, через яке пропустить матчі збірної Франції у Лізі націй.

Його відновлення буде проходити приблизно три тижні. Через це він не помічник Мілану у найближчих поєдинках. Про це пише Джанлука Лі Марціо.

Він пропустить як мінімум матч у груповому етапі Ліги чемпіонів проти Челсі 5 жовтня та гру проти Ювентуса у Серії А 8 жовтня.

У сезоні-2022/23 на рахунку Ернандеса за Мілан 9 матчів, 1 гол та 2 асисти в усіх турнірах.