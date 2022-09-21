Італія

Новий керманич Брайтона розповів про власні враження від призначення в клуб із АПЛ.

Кількома днями раніше англійський Брайтон знайшов заміну на посаді головного тренера для Грема Поттера, який нещодавно перебрався до лондонського Челсі.

Підходящою кандидатурою став екс-керманич донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, який залишив розташування "гірників" через кілька місяців після початку повномасштабної агресії.

Італійський фахівець у своєму першому інтерв’ю на новій посаді розповів про своє бачення майбутнього розвитку клубу та поділився емоціями від від’їзду з України.

"Мені набагато більше подобається, коли моя команда контролює хід гри. Це може стати однією з речей, над якими ми будемо працювати в Брайтоні. У цього клубу є відповідні навички та характеристики, щоб грати в сміливий футбол, як я того хочу.

Для того, щоб грати в футбол, недостатньо просто штовхати м’яч у передню лінію. У Брайтона є багато якісних гравців, і ми намагатимемося привести їх до найкращої форми, щоб вони показували правильну гру, більше грали один-в-один, правильно атакували. І, коли у нас немає м’яча, відбирати його назад якомога швидше.

Щодо мого відходу із Шахтаря, то, звичайно, я не очікував, що почнеться повномасштабна війна. Було погано не тільки через сам факт цього, а ще й тому, що справи в клубі як раз почали йти на краще.

Я поважаю гідність населення України, гравців, яких я тренував ці вісім місяців, і клубу. Цей досвід багато чому навчив мене та мій тренерський штаб.

Коли ви їдете з рідної країни, щоб працювати за кордоном, ви приносите щось своє туди, але коли ви їдете, ви забираєте звідти з собою дуже багато. Я взяв багато чого від досвіду роботи в Україні. Деякі речі залишаться в тобі назавжди. Звичайно, було боляче йти і прощатися з гравцями.

Стосовно роботи колишнього тренера Брайтона, Грема Поттера, я можу сказати, що він виконав чудову роботу. Тут усі знають, що тут зробив Поттер, але я — не Поттер", — заявив італійський керманич.

Нагадаємо, що дебютуватиме Де Дзербі на новій посаді гостьовим матчем проти Ліверпуля.