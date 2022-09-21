Італія

Місцеві гранди продовжують розробку нової арени.

Деталі нового проекту стадіону Сан-Сіро, представленого Міланом та Інтером, вносять зміни до попереднього плану, з ареною на 60 000 місць на 100 000 квадратних метрів.

Місцева рада дала дозвіл розпочати громадське обговорення реформованого проекту зі змінами на основі попереднього техніко-економічного обґрунтування.

І Мілан, і Інтер прийняли вимоги місцевої влади внести корективи в початкову пропозицію.

Новий Stadio di Milano має бути стадіоном на 60 000 місць із інтегрованою функціональністю, включаючи ресторани, бари, магазини та зони гостинності.

Реконфігурація району міста, відомого як Сан-Сіро, також охопить понад 100 000 квадратних метрів зелені, 65 відсотків з яких будуть пристосовані для спорту та ігор.

Поточний план полягає в тому, щоб знести існуючий стадіон Джузеппе Меацца та побудувати нову арену не безпосередньо на вершині, а на території, яка зараз є прилеглою автостоянкою.

Втім, поки що це лише на рівні обговорень.