Італія

Півмільйона євро італійський фахівець заробить за сезон-2022/23, а після цього його оклад збільшиться вдвічі.

Напередодні італійський Беневенто повідомив про призначення Фабіо Каннаваро на посаду головного тренера першої команди, з яким було підписано контракт до 2024 року.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у перший сезон своєї роботи на цій посаді італійський фахівець заробить півмільйона євро.

За інформацією джерела, у кампанії-2023/24 річний оклад Каннаваро становитиме 1 мільйон євро.

Після шести турів Беневенто посідає 13 місце у Серії B, набравши 7 залікових балів.