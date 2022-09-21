Італія

Тренер розповів про цілі на сезон.

Головний тренер італійської Роми Жозе Моуріньо з журналістами обговорив минулорічну роботу та свої цілі на цю кампанію у Серії А та єврокубках.

"Минулого сезону ми зробили те, чого ніхто не очікував, цього року ми постараємося зробити це краще. Ми не маємо такого економічного потенціалу, як наші конкуренти.

У нас була трансферна кампанія у 7 мільйонів євро, але у нас є якість, пристрасть, багато людей, які люблять працювати разом, що є важливою річчю, а потім побачимо результат в кінці сезону.

22 роки моєї тренерської кар'єри пролетіли швидко, але я хочу продовжувати. Я почуваюся добре, почуваюся сильним, мотивованим, люблю перемагати, ненавиджу програвати, нічого не змінилося.

Тільки колір мого волосся змінився, так, навіть з'явились зморшки, але я хочу продовжити. Не 22 роки, бо немає часу, а ще кілька років працювати буду".

Рома посідає 6 місце в таблиці Серії А після семи перших ігор, набравши 13 очок після чотирьох перемог і нічиєї.

У Лізі Європи справи трохи гірші: команда програла перший матч Лудогорцю з рахунком 2:1, але перемогла вдома фінський ХІК з рахунком 3:0.