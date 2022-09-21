Італія

Досвідчений центрбек планує повісити бутси на цвях.

Напередодні Монца оголосила про дострокове розірвання контракту з центральним захисником Андреа Ранокк'я, який перейшов у команду лише цього літа.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, для 34-річного італійця Монца може стати останнім клубом.

За інформацією джерела, досвідчений футболіст серйозно роздумує про завершення кар'єри.

У поточному сезоні Ранокк'я провів на клубному рівні два матчі (138 хвилин на полі).