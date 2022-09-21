У стані "фіалок" розраховують на італійського фулбека.
Лоренцо Венуті, getty images
21 вересня 2022, 23:34
Правий захисник Фіорентини Лоренцо Венуті найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм клубом.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у стані "фіалок" розраховують на 27-річного італійця та готові запропонувати йому новий контракт.
За інформацією джерела, Фіорентина планує найближчим часом розпочати з Венуті переговори про нову угоду.
Цього сезону італійський фулбек провів шість матчів, у яких відзначився одним асистом.