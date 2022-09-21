Італія

У стані "фіалок" розраховують на італійського фулбека.

Правий захисник Фіорентини Лоренцо Венуті найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм клубом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у стані "фіалок" розраховують на 27-річного італійця та готові запропонувати йому новий контракт.

За інформацією джерела, Фіорентина планує найближчим часом розпочати з Венуті переговори про нову угоду.

Цього сезону італійський фулбек провів шість матчів, у яких відзначився одним асистом.