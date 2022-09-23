Італія

Проте німецький півзахисник вирішив залишитися у стані "нерадзуррі".

У літнє трансферне вікно півзахисник Інтера Робін Госенс міг змінити клубну прописку та перебратися до німецької Бундесліги.

За словами 28-річного німця, його новим клубом міг стати леверкузенський Баєр, але зрештою футболіст вирішив залишитися у стані "нерадзуррі".

"Влітку були переговори з леверкузенським Баєром, але я сказав їм, що хочу залишитися в Інтері. Моя робота тут ще не закінчена.

Я дуже щасливий в Інтері, це один із найкращих клубів у світі, тому я хотів продовжувати грати тут", — цитує слова Госенса Sport1.

Цього сезону Робін Госенс провів вісім матчів, у яких не відзначився результативними діями.