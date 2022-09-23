Проте німецький півзахисник вирішив залишитися у стані "нерадзуррі".
Робін
23 вересня 2022, 16:49
У літнє трансферне вікно півзахисник Інтера Робін Госенс міг змінити клубну прописку та перебратися до німецької Бундесліги.
За словами 28-річного німця, його новим клубом міг стати леверкузенський Баєр, але зрештою футболіст вирішив залишитися у стані "нерадзуррі".
"Влітку були переговори з леверкузенським Баєром, але я сказав їм, що хочу залишитися в Інтері. Моя робота тут ще не закінчена.
Я дуже щасливий в Інтері, це один із найкращих клубів у світі, тому я хотів продовжувати грати тут", — цитує слова Госенса Sport1.
Цього сезону Робін Госенс провів вісім матчів, у яких не відзначився результативними діями.