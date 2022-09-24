Легенда туринської команди прокоментував невдалий старт сезону колишньої команди.
ДЖАНЛУІНДЖИ БУФФОН, GETTY IMAGES
24 вересня 2022, 15:30
Джанлуїджі Буффон вважає, що не кожен футболіст готовий грати за Ювентус.
"Я нічого не можу сказати, тому що сьогодні кожне слово може стати предметом суперечок, і мені це не подобається. Навіть коли я був у Ювентусі, іноді ми погано розпочинали сезон, а потім виходили на вершину таблиці.
Йдеться про ДНК команди та окремих людей. Не кожен може мати ДНК Ювентуса – клубу з чіткою ідеєю і так само чітко”, — наводить слова Буффона Juventus News24.
На даний момент Ювентус посідає восьме місце у чемпіонаті Італії.