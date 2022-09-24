Італія

Легенда туринської команди прокоментував невдалий старт сезону колишньої команди.

Джанлуїджі Буффон вважає, що не кожен футболіст готовий грати за Ювентус.

"Я нічого не можу сказати, тому що сьогодні кожне слово може стати предметом суперечок, і мені це не подобається. Навіть коли я був у Ювентусі, іноді ми погано розпочинали сезон, а потім виходили на вершину таблиці.

Йдеться про ДНК команди та окремих людей. Не кожен може мати ДНК Ювентуса – клубу з чіткою ідеєю і так само чітко”, — наводить слова Буффона Juventus News24.

На даний момент Ювентус посідає восьме місце у чемпіонаті Італії.