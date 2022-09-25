Італія

Футболіст готовий переїхати на батьківщину.

Півзахисник туринського Ювенуса Адрієн Рабьо може наступного літа опинитись у ПСЖ.

Ювентус не планує продовжувати контракт з Рабьо, особливо враховуючи 7,5 мільйона євро чистої зарплати за сезон, яку він зараз отримує в Турині.

Його контракт закінчується в наступному році, і він збирається повернутись у Париж на правах вільного агента.

Його відхід з ПСЖ минулого разу не можна назвати мирним рішенням, адже він не погодився на продовження контракту та пішов безкоштовно.

Нагадаємо, що влітку Рабьо був близький до переходу в Манчестер Юнайтед, але клуб не зміг домовитись з його мамою, яка виконує функції агента, про особистий контракт.