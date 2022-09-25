Італія

У Турині незадоволені трансфером Ді Марії.

Підписання туринським Ювентусом нападник Анхеля Ді Марії в якості вільного агента під час цьогорічного літнього трансферного вікна було гарним іміджевим кроком для "Старої Синьйори", однак у виключно ігровому плані футболіст не зміг принести нічого нового своїй команді.

Досвідчений 34-виконавець за два з половиною місяці перебування в колективі награв 219 хвилин у п’яти матчах, відзначившись по разу забитим м’ячем та гольовою передачею.

На цьому тлі, а також згадуючи про бажання Ді Марії завершувати професійну кар’єру в Аргентині, Ювентус уже почав замислюватись над потенційною зміною для нього.

Однак у цьому випадку туринському колективу доведеться витратити чимало коштів, бо вони розраховують на підписання нападника баскського Атлетіка Ніко Вільямса.

"Леви" оцінили свого 20-річного футболіста в 50 млн євро — саме стільки прописано в його контракті терміном до 2024 року.

У цьому сезоні на рахунку юнака вже по два голи та гольові передачі в рамках Ла Ліги.

Конкурувати за право підписати Вільямса Юве буде з англійським Ліверпулем.