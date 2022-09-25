За думкою фахівця були два гравці, несхожі на інших.
Фабіо Капелло, Getty Images
25 вересня 2022, 10:00
Колишній футбольний тренер Фабіо Капелло розповів свою непоступливість на тренерському містку та виділив своїх улюблених гравців.
"Як тренер я чітко говорив зі своїми гравцями. Я поважав і вимагав. Але те, що мене найбільше розлютило і з чим я не погодився, — це відсутність поваги до співробітників.
Жоден гравець якось особливо не поважав мене. Зрозуміло, що можна було говорити та обговорювати це. Але я не залізний сержант, я розчарований, що мені дали цей ярлик".
"Є два гравці, які втілюють красу у футболі: Паоло Мальдіні та Франко Барезі, тому що вони перетворили труднощі на легкі речі. У них була індивідуальність, і вони передали це фанатам. Вони були символами команди, Мілана, який зачаровував красою.
Ібрагімович також надав мені можливість удосконалюватись і ставати кращим. Для тренера велике задоволення бачити, що його робота веде до вдосконалення гравця", — сказав Капелло.
Капелло з 2017 по 2018 рік очолював китайський Цзянсу Сунін. Це була його остання робота на дану мить.